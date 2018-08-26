Легенда американської політики: Прощання з Маккейном відбудеться в Ротонді Капітолію

Американського сенатора-республіканця Джона Маккейна поховають в Аннаполісі (штат Меріленд), де він навчався у Військово-морській академії. Про це у неділю, 26 серпня, пише The New York Times із посиланням на республіканців, яких залучено до організації церемонії поховання Маккейна.
Тіло сенатора буде виставлене для прощання в Ротонді Капітолію США, де проводять офіційні церемонії, серед яких і церемонії прощання з найвідомішими американцями. Маккейн стане 13 сенатором, удостоєним такої честі, після започаткування подібної традиції у 1852 році.
Крім того, з Маккейном можна буде попрощатися в парламенті штату Арізона, який він представляв у Сенаті США майже 35 років.
Посольство України в США висловило співчуття родині та друзям американського сенатора Джона Маккейна, який помер 25 серпня. Про це йдеться у повідомленні посольства в Facebook.
Українські дипломати назвали Маккейна одним з найбільших друзів України і американським героєм.
"Його величезний внесок у свободу і демократію України ніколи не буде забутий. Сенатор Маккейн приєднався до українського народу на Майдані в Києві взимку 2013 року, був на Донбасі напередодні нового року 2015-го, щоб підняти дух українських солдат", - нагадали у посольстві.
"Ми сумуємо разом з вами і американським народом", - йдеться в повідомленні.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив співчуття у зв'язку зі смертю сенатора Джона Маккейна та зазначив, що Україні бракуватиме такого друга. Про це він написав у Facebook.
"Ви були справжнім нашим другом і прикладом принципового політика. Україні вас бракуватиме. Спочивайте з миром, сенаторе Маккейн", - написав Гройсман.
Як повідомлялось, сенатор Джон Маккейн, у якого в 2017 році був діагностований рак мозку, помер у віці 81 року.
Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родині Маккейна: "Мої найглибші співчуття родині сенатора Джона Маккейна. Наші серця і молитви з вами!"
Також співчуття сім'ї висловив Віце-президент США Майк Пенс та колишній президент США барак Обама.
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Джон Маккейн народився в сім'ї потомствених військових. І його батько, і його дід були чотиризірковий адміралами ВМС США. Обидва брали участь у боях Другої світової війни. Батько воював як офіцер-підводник, а дід брав участь у боях на Тихому океані.
Джон не змінив сімейної традиції і вступив до Військово-морськї академію США в Аннаполісі. У 1958 році, закінчивши академію, став офіцером військово-морської авіації.
Ветеран В'єтнамської війни, він був збитий радянською ракетою над Ханоєм в 1967, пробув у в'єтнамському полоні п'ять з половиною років і був випущений в 1973 році за умовами Паризької угоди.
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За проведені у В'єтнамі бойові операції Маккейн нагороджений спеціальним Хрестом, Срібною і Бронзовою зірками, медалями «Легіон Честі» і «Пурпурне серце».
У 1981 році Маккейн пішов у відставку з військової служби, а в 1982 році був обраний до Палати представників Конгресу США від Республіканської партії. У 1986 обраний сенатором від Арізони, переобирався п'ять разів: у 1992, 1998, 2004, 2010 і в 2016. У 2000 намагався виставити свою кандидатуру в президенти США від Республіканської партії, але програв Джорджу Бушу-молодшому на партійних виборах. На виборах 2008 року був кандидатом в президенти США від республіканців (офіційну підтримку Маккейну надав тодішній чинний президент Джордж Буш-молодший), проте програв вибори кандидату від Демократичної партії Бараку Обамі.
Джон Маккейн активно критикував політику чинної влади РФ та підтримував Україну.
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