Легенда американської політики: Прощання з Маккейном відбудеться в Ротонді Капітолію

Американського сенатора-республіканця Джона Маккейна поховають в Аннаполісі (штат Меріленд), де він навчався у Військово-морській академії. Про це у неділю, 26 серпня, пише The New York Times із посиланням на республіканців, яких залучено до організації церемонії поховання Маккейна.

Тіло сенатора буде виставлене для прощання в Ротонді Капітолію США, де проводять офіційні церемонії, серед яких і церемонії прощання з найвідомішими американцями. Маккейн стане 13 сенатором, удостоєним такої честі, після започаткування подібної традиції у 1852 році.

Крім того, з Маккейном можна буде попрощатися в парламенті штату Арізона, який він представляв у Сенаті США майже 35 років.