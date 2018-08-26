Львівський аеропорт зустрів мільйонного туриста у 2018 році

У неділю, 26 серпня, Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького зустрів мільйонного пасажира у 2018 році.

Про це повідомляється на сторінці аеропорту у Facebook.

"З нагоди Дня Незалежності та Дня авіації України Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького» зробив чудовий подарунок для себе, міста та держави - подолано рубіж у мільйон пасажирів у рік", - йдеться у повідомленні.

Мільйонною пасажиркою у 2018 році стала львів’янка Анна Дронь. Вона прибула рейсом Берлін-Львів авіакомпанії Wizz Air. У подарунок пасажирка отримала від летовища сувенірну продукцію аеропорту та ваучер у бізнес-зал міжнародних і внутрішніх рейсів.

У 2017 році мільйонний пасажир аеропорту прибув лише 1 грудня. Тоді ним стала Вікторія Ревуцька з Ковеля, яка відправлялася рейсом Львів-Бориспіль авіакомпанії МАУ. Цього ж року, за словами генерального директора аеропорту «Львів» Тетяни Романовської, летовище планує обслужити 1,7 млн пасажирів, а у наступному – вийти на показник у 2 млн пасажирів.