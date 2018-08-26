Литва може взяти шефство над Авдіївкою, - МЗС

Литва розглядає можливість узяти шефство над Авдіївкою на Донеччині з метою сприяння розвитку не окремого об'єкта, а відновлення всього міста.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у виступі перед керівниками закордонних дипломатичних представництв України та військовослужбовцями ЗСУ в Авдіївці, повідомляє Укрінформ.

"Наші литовські друзі дуже уважно дивляться, щоб узяти своєрідне шефство над Авдіївкою. Причому не просто шефство над окремим об’єктом, а подивитися, як саме литовська присутність - а литовці є нашими справжніми друзями - зможе підняти Авдіївку", - сказав Клімкін.

Він додав, що українські дипломати прагнутимуть, щоб таке шефство було встановлено над містами, розташованими на підконтрольних українській владі територіях, а після деокупації - і всього Донбасу

"І це у нас обов'язково вийде", - переконаний Клімкін.

Нагадаємо, що українські дипломати залучатимуть країни ЄС до відновлення Донбасу.