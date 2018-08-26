Міграційна криза у Венесуелі близька до масштабів середземноморської, - ООН

Венесуела наближається до міграційної кризи, масштаби якої можна порівняти із кризою 2015 року у Середземномор'ї. Щодо цього застерігають представники ООН, повідомляє ВВС.

"Все це накопичується і може вилитися в кризу, подібну до тої, що ми бачили у Середземному морі. Просто важка ситуація може дуже швидко перетворитися на кризу, і ми мусимо бути готовими", - заявив речник Міжнародної організації міграції Джоел Міллмен.

Як зазначається, від 2014 року понад два мільйони венесуельців залишили країну. Вони намагаються втекти від економічної кризи, через яку в країні не вистачає харчів, ліків та інших життєво важливих товарів.

Нині потік мігрантів посилився через побоювання, що їх взагалі можуть не випустити з країни. Лише за 24 серпня кордон через невеликий пропускний пункт Аквас Вердес на кордоні із Перу перетнули понад 2500 венесуельців. На більших прикордонних пунктах, таких як Тумбес, потік мігрантів вимірюється тисячами.

Тим часом сусідні країни намагаються стримати потік венесуельців, які тікають із країни через економічну ситуацію. Зокрема, Перу 25 серпня запроваджує жорсткіші регуляції перетину кордону. Згідно з новими правилами, венесуельці повинні мати чинний паспорт (досі ж для перетину кордону з Перу достатньо було лише внутрішньої ідентифікаційної картки).

Подібні правила минулого тижня запровадив Еквадор, проте у п'ятницю суд постановив, що ця вимога порушує регіональні угоди про свободу пересування.

Тим часом ставлення перуанців до переселенців з Венесуели погіршується.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш має намір надіслати до Венесуели спеціальну групу ООН, яка б координувала регіональні зусилля у кризовій ситуації з мігрантами.