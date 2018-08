"Мужність і характер, яких не вистачатиме": Світ відреагував на смерть Маккейна

Генсек НАТО та лідери Європейського Союзу висловили співчуття з приводу смерті американського сенатора Джона Маккейна.

"Джон Маккейн - солдат і сенатор, американець та атлантист. Його пам’ятатимуть як в Європі, так і в Північній Америці за його мужність і характер, та як сильного прихильника НАТО", - зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

John McCain - soldier and senator, American and Atlanticist. He will be remembered both in Europe and North America for his courage and character, and as a strong supporter of NATO. My thoughts are with his family and loved ones.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 26, 2018

Президент Франції Еммануель Макрон назвав сенатора "справжнім американським героєм".

"Він присвятив усе своє життя своїй країні. Його голосу не вистачатиме. Адресуємо нашу шану його близьким", - написав у Twitter він.

John McCain was a true American hero. He devoted his entire life to his country. His voice will be missed. Our respectful thoughts go to his beloved ones.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2018

Прем’єрка Великої Британії Тереза Мей сказала, що Джон Маккейн вважав інтереси служіння вищими за власні.

"Було честю називати його другом Великої Британії. Мої найглибші співчуття його сім'ї та американському народу", - написала вона.

John McCain was a great statesman, who embodied the idea of service over self. It was an honour to call him a friend of the UK. My deepest sympathies go to his family, and the American people.

— Theresa May (@theresa_may) August 26, 2018

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала Маккейна "одним із найбільших політичних діячів нашого часу".

"Джон Маккейн керувався твердою переконаністю в тому, що мета будь-якої політичної діяльності повинна служити підтримці та промоції свободи, демократії і верховенства права. Його смерть є втратою для всіх, хто розділяє це переконання", - заявила Меркель.

Chancellor #Merkel on the passing of #JohnMcCain: Senator McCain was one of the great political figures of our time. He fought tirelessly for a strong transatlantic Alliance. pic.twitter.com/Kzd5Hbjhs9

— Steffen Seibert (@RegSprecher) August 26, 2018