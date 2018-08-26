Наступним суперником Ломаченка став пуерторіканець Педраса

Колишній чемпіон світу за версією IBF у другій напівлегкій вазі пуерторіканець Хосе Педраса (25-1, 12 КО) завоював титул чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі, перемігши одноголосним рішенням суддів мексиканця Раймундо Бельтрана (35-8-1, 21 КО). Про це повідомляє boxingnews.com.ua.

Педраса впевнено виграв стартові раунди, переграє повільного Бельтрана за рахунок рухливості і роботи джебом. У середніх раундах мексиканець вирівняв бій, додавши в агресії, але кінцівка поєдинку залишилася за претендентом з Пуерто-Ріко, який впевнено виграв два фінальних раунду, причому в 11-й трихвилинці він відправив свого опонента в нокдаун лівим аперкотом.

По закінченню бою судді віддали перемогу Хосе Педрас з рахунком 117: 110, 117: 110 і 115: 112. Таким чином, саме Хосе Педраса стане наступним суперником чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі українця Василя Ломаченка. Бій Ломаченка - Педраса відбудеться 1 грудня в США.

Як повідомлялося раніше, українському боксеру Василю Ломаченку, чемпіону світу WBA в легкій вазі, вручили пояс чемпіона за версією авторитетного журналу The Ring.