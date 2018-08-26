Пам’ять про Джона Маккейна назавжди залишиться в наших серцях, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родині та друзям американського сенатора-республіканця Джона Маккейна. Про це він написав у своєму Facebook.

"Ми ніколи не забудемо його неоціненний внесок в розвиток демократії і свободи в Україні та підтримку нашої держави. Сенатор був разом з українцями на Майдані та підтримував дух українських військових на Донбасі. Пам’ять про Джона Маккейна назавжди залишиться в наших серцях", - наголосив він.

Як повідомлялося, сенатор Джон Маккейн помер в оточенні родини у віці 81 року.