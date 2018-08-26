Страх - це можливість для сміливості, а не доказ боягузтва.
Джон Маккейн, американський державний діяч, політик, сенатор-республіканець

Пам’ять про Джона Маккейна назавжди залишиться в наших серцях, - Порошенко

26 серпня, 2018 - 09:52
Фото АПУ

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родині та друзям американського сенатора-республіканця Джона Маккейна. Про це він написав у своєму Facebook.

"Ми ніколи не забудемо його неоціненний внесок в розвиток демократії і свободи в Україні та підтримку нашої держави. Сенатор був разом з українцями на Майдані та підтримував дух українських військових на Донбасі. Пам’ять про Джона Маккейна назавжди залишиться в наших серцях", - наголосив він.

Як повідомлялося, сенатор Джон Маккейн помер в оточенні родини у віці 81 року.

Джерело: День

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