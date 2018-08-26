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Поліція Стамбула розігнала традиційну акцію "суботніх матерів"

26 серпня, 2018 - 11:13
Фото Getty Images / AFP

Поліція Стамбула в суботу, 25 серпня, жорстко розігнала традиційну мирну акцію так званих "суботніх матерів". Про це повідомляє DW.

Зазначається, що проти жінок, які взяли участь в демонстрації, були застосовані водомети і сльозогінний газ. 47 учасниць щотижневої акції, що проходила в 700-й раз, були затримані.

За даними соціальних мереж, серед затриманих виявилася і 82-річна Еміне Окач. Жінку вже заарештовували на аналогічній акції в 1997 році, через два роки після зникнення її сина, який перебував у слідчому ізоляторі.

Акції "суботніх матерів" мають на меті привернути увагу до долі їх родичів, заарештованих в 1980-і - 1990-і роки і безслідно зниклих. Ці події пов'язані з збройним протистоянням офіційної Анкари і активістів Робітничої партії Курдистану (PПK). Доля зниклих прихильників PПK ніколи офіційно не розслідувалася.

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Джерело: Deutsche-Welle

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