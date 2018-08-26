Порошенко в Авдіївці візьме участь у запуску нового газопроводу

Президент України Петро Порошенко у неділю, 26 серпня, відвідає Авдіївку Донецької області з робочим візитом. Про це повідомили в прес-службі Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Порошенко в Авдіївці візьме участь у запуску газопроводу "Очеретине-Авдіївка". Також передбачається, що на Донбасі до Порошенка приєднаються представники українських дипломатичних відомств.

За даними місцевого ЗМІ, в прифронтовому місті біля біля будівлі військово-цивільної адміністрації з ранку встановлені рамки для контролю безпеки. Людей пропускають за списками.

Як повідомлялося раніше, сьогоді українські дипломати вилетіли на Донбас на нараду послів.

Нагадаємо, в Авдіївці відновили подачу газу ще 20 серпня, тривала перевірка газопостачання та підключення абонентів у багатоповерхівках. Авдіївка та сім селищ Ясинуватського району залишалися без газу з 7 червня 2017 року, коли в результаті бойових дій було пошкоджено газопровід "Макіївка-Авдіївка". Тепер місто та довколишні селища будуть одержувати газ з нового газопроводу "Очеретине-Авдіївка".