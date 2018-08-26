Скоро наш прапор знову майорітиме в українському Донецьку, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що скоро український прапор майорітиме в Донецьку. Про це йдеться в повідомленні на його сторінці Facebook.

Зокрема, Порошенко зазначив, що сьогодні день міста святкують Рівне та Донецьк. У той же час він висловив жаль, що Донецьк поки залишається тимчасово окупованою територією.

"Ми продовжуємо боротьбу за повернення донеччан в Україну. Скоро наш прапор знову майорітиме в українському Донецьку", - заявив Порошенко.

Як повідомлялося раніше, 24 серпня у тимчасово окупованому Донецьку розклеїли синьо-жовті листівки з привітаннями до Дня Незалежності України.