Супрун розповіла про користь води

Достатнє вживання води щодня допомагає подолати хронічну втому, стрес, покращує роботу мозку та всього організму.

Про це у своєму написала виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

“Вода необхідна для життя. Вона переносить поживні речовини, виводить із тіла продукти обміну і змащує суглоби. Зневоднення відчувається як сухість в роті, а також втома, зниження уваги й пам’яті, навіть запаморочення і слабкий головний біль. Достатнє вживання води щодня допомагає подолати хронічну втому, стрес, покращує роботу мозку та всього організму”, – зазначила вона.

Супрун нагадала, що вода – безцінний ресурс, доступу до якого нині у світі не мають понад 2 мільярди людей.

“Наприклад, доводиться йти за водою десятки кілометрів, залежать від поверхневих вод або ж споживати воду із забруднених джерел”, – нагадала в.о. міністра.

Вона порадила не марнувати воду, але не забувати пити, адже потреба людини в гідрації залежить від температури й вологості довкола, активності, фізичного стану і споживаної їжі.

“Популярнішими за обговорення скільки потрібно пити води, є лише дискусії, як її потрібно вживати з їжею – до, під час або після. Сюрприз: їжу можна запивати водою, а можна і не запивати. Головне правило – пити, коли хочеться!”, – наголосила Супрун.