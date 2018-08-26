У Балаклії горить сміттєзвалище

У місті Балаклія, Харківської області, горить сміттєзвалище, існує загроза розповсюдження вогню.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

“Сьогодні о 12.05 до ДСНС України в Харківській області надійшло повідомлення про загоряння несанкціонованого сміттєзвалища, що виникло за адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н, м. Балаклія, вул. Загородня, за межами населеного пункту”, — йдеться у повідомленні.

До місця пожежі направлено 8 автоцистерн, гелікоптер Мі-8 ДСНС, а також 4 автоцистерни підприємств району (МПК-Андріївка, в/ч А-1352, лісгосп, ПП “Світанок”).

Пожежники додали, що на місці події було виявлено, що горить несанкціоноване сміттєзвалище на площі 1,5 га та є загроза загоряння міського сміттєзвалища. Площа міського сміттєзвалища 17 га, глибина залягання 4,5 м.

“О 16:05 вертоліт Мі-8 ДСНС розпочав гасіння пожежі”, — зазначили у ДСНС.