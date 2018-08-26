У Кишиневі проходять масові акції протесту (фото)

У центрі Кишинева у неділю проходять відразу дві акції протесту: одна - проти чинної влади, інша – прихильників партії "Шор" і противників підвищення цін на бензин.

Про це повідомляє видання NewsMaker.

Антиурядову акцію протесту організував рух національного опору ACUM. Акція була запланована давно і мала пройти на Майдані Великих Національних Зборів, однак цю площу несподівано забронювала громадська активістка Майя Лагута, до якої приєдналися противники підвищення цін на паливо, а потім на площі вирішили провести мітинг прихильники політика і бізнесмена Ілана Шора.

МВС Молдови порушило кримінальну справу за підготовку масових заворушень в ході акції. Поліція заявила, що завчасно отримала інформацію про підготовку провокацій. У справі вже є підозрювані.

Рух транспорту по вулицях, прилеглих до центральної площі Кишинева, перекритий.

За даними NewsMaker, деякі учасники протесту партії "Шор" почали покидати площу. Люди виходили не з порожніми руками - у кожного пакет з продуктами.

Представники опозиції запропонували пройти маршем до парламенту, а потім повернутись назад і продовжити протест.

Опозиція вимагає від влади визнати дійсними результати виборів мера Кишинева та розпочати кримінальне переслідування суддів, які не затвердили мандат обраного мера Андрія Нестасе. Опозиція також має намір вимагати скасування змішаної виборчої системи.