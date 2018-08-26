У Латвії судять російського шпигуна

У Латвії розгортається новий шпигунський скандал, в епіцентрі якого опинився працівник латвійської залізниці (LDz) Олександр Краснопьоров.

У період з 21 жовтня 2015 року по 23 вересня 2016 року обслуговуючи рейкові шляхів, які перебувають в зоні відповідальності Єлгавської залізничної станції, за завданням з Росії він регулярно, систематично і цілеспрямовано займався незаконним збором військового характеру, що не підлягають розголошенню, та комерційної таємниці відомостей, передає Delfi.lv.

Отримані секретні дані чоловік передав за кордон, за що йому загрожувало позбавлення волі терміном до 10 років.

29 травня 2018 року Земгальський районний суд засудив Краснопьорова до півторарічного ув'язнення, 60 годин примусових робіт і пробаціонного нагляду на рік і шість місяців.

Краснопьоров отримав тюремний термін за шпигунство, а примусові роботи призначені йому за зберігання вибухівки.

Однак, вирок суду першої інстанції оскаржили і обвинувачений, і обвинувач. Через це Земгальський окружний суд в жовтні розгляне цю справу в апеляційному порядку.

Перше засідання у справі відбудеться 17 жовтня. На закритому засіданні його розгляне суддя Даце Скраупле.