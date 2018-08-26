У Лондоні компанія скуповує дахи для посадки повітряних таксі

Лондонська компанія Skyports купує дахи будинків, щоби перетворити їх у майданчики для посадки повітряних апаратів з вертикальним злетом та посадкою.

Про це пише Рубрика.

У компанії переконані, що найближчим у світі почнеться виробництво повітряних безполітників, а влада створить під це законодавчу базу, яка дозволить їм літати над містом. Наразі куплено 15 дахів, але за найближчих 1,5 роки ця цифра має зрости до 80-100.

«Ми розробимо лаконічні, ефективні, екологічні та безпечні майданчики, які дозволять нам досягти нового рівня взаємодії людей з містом. Повітряні таксі здається надто футуристичними, але найближчим часом вони заполонять небо», – сказав керівник компанії Дункан Вокер.