У Луцьку відкрили музей сучасного українського мистецтва

Цей музей має у своїй назві і прізвище його фундаторів – Корсаків, це волинська родина, яка відновлює традиції меценатства. Її главою був письменник і журналіст Іван Корсак, який відійшов у вічність торік. Родинні традиції продовжують його син Віктор і невістка Леся. Не так давно Корсаки презентували і музей луцького художника Миколи Кумановського, закупивши усі його роботи, котрий нині став вже частинкою нового музею. Музей сучасного українського мистецтва Корсаків уже називають ще однією візитівкою Луцька і Волині, як Париж має Лувр, Берлін - Пергамон, Нью-Йорк - МОМ, Мадрид – Прадо, і Луцьк у цьому переліку з сучасним музеєм українського мистецтва.

Новий культурний заклад розміщено на території розважадьного центру Адреналін-сіті. Тут уже чотири роки діє і Галерея сучасного українського мистецтва «Арт-кафедра», якою керує дружина Віктора Корсака Леся. Музей сучасного українського мистецтва має 12 залів, тут буде представлено роботи понад 100 митців, буде понад 800 арт-об’єктів. В експозиції - твори живопису, графіки, скульптури, інсталяції та відеоарту. Автори – українські митці ХХ- ХХІ століття. Музей працюватиме з 12 до 20 години щоденно. Вартість квитка – 30 гривень, для студентів та школярів – 15. У середу музей можна буде відвідати безплатно. У п’ятницю із 18.00 вільний вхід для молоді.

«Для чого це все? Воно тобі потрібно? Немає куди подіти кошти? Це типові запитання, які мені ставлять знайомі, друзі, родичі (хто не озвучує, то так думає), - каже Віктор Корсак. - Часом пробую починати відповідати на кшталт: «Мистецтво – це одна із форм суспільної свідомості, що має суттєвий вплив на культурний рівень нації та забезпечує зростання її духовності, а культура нації є сукупність історично набутих правил та духовних цінностей, які її зберігають, гармонізують та забезпечують розвиток. Тобто через мистецтво можна змінити культуру, через зміну культури можна забезпечити розвиток…» У відповідь, як правило, «розуміючий» вигляд обличчя та тиша або «а що, є попит на мистецтво?» тощо. «Попит можна і потрібно формувати і …» Такі діалоги спочатку бентежать, а після переосмислення ще більше надихають на роботу.

Він каже, що часто чув: такими справами, як створення музеїв, має займатися держава Але вважає, що «держава – це ми, і якщо ми цього не будемо робити, то тоді хто? Я є палким прихильником «залізного закону відповідальності», який був сформульований Девісом у середині 1960-х років. Його суть полягає у тому, що ті, хто не бере на себе відповідальності, адекватної їхній владі, у результаті втратять цю владу». Новий музей викликав у Луцьку ажіотаж, на відкриття прийшло кілька сотень людей.

У вересні у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відбудеться вручення літературної премії Івана Корсака. Її заснувала родина Івана Корсака і видавництво "Ярославів Вал". Премія присуджується за найкращий твір української історичної прози (роман, повість). Неодмінна умова для номінації - сюжети з нашої національної історії й твір має бути написаний українською мовою. Сума премії - 50 000 грн.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Фото надані автором

