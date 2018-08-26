У Німеччині хочуть заборонити приховувати обличчя в суді

Федеральні землі Німеччини Північний Рейн-Вестфалія і Баварія планують спрямувати до Бундесрату законопроект, що забороняє приховувати обличчя в суді.

Про це в неділю, 26 серпня, повідомляє DW.

Як зазначив у інтерв'ю dpa міністр юстиції Північного Рейну-Вестфалії Петер Бізенбах, приховування обличчя несумісне з встановленням істини і має бути заборонене в суді, адже без міміки і жестів свідчення нічого не варті.

"Якщо у свідка виступає піт на лобі, або його обличчя спотворює гримаса, то судді повинні мати можливість враховувати це в оцінці свідчень", - заявив Бізенбах.

Законопроект подадуть у Бундесрат за рішенням конференції міністрів юстиції обох федеральних земель, що відбулася в червні. Наразі в Німеччині немає ґрунтовної заборони на закривання обличчя в ході судового засідання.

Заборона, відповідно до планів авторів ініціативи, має поширюватися також на маски, балаклави і мотоциклетні шоломи і діяти щодо всіх учасників судового процесу. Винятки передбачені лише для учасників процесу, життю яких загрожує небезпека, а також для жертв нападів із застосуванням кислоти.