У рейтингу ЗНО-2018 лідирує Львів

У рейтингу ЗНО-2018 серед обласних центрів впевнено лідирує Львів, а Тернопіль посів друге місце, піднявшись на чотири сходинки вище, порівняно із попереднім роком

Такими є розміщені у вільному доступі підсумкові результати тестувань 117 тис. випускників 2018 року, повідомляє Терноград.

З 2008 року результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) - основний критерій відбору абітурієнтів до закладів вищої освіти в Україні. Обов’язковим предметом ЗНО є українська мова та література.

В останні 2 роки до списку обов’язкових також увійшли історія України або математика (на вибір). Решту предметів випускники обирають в залежності від того, яку спеціальність виберуть для вступу.

ЗНО можна вважати універсальним критерієм оцінювання знань випускників, адже тести складаються анонімно та за умови відсутності підказок. У результаті система дозволяє аналізувати рівень підготовки випускників у масштабах міста, області чи всієї країни.

"Як бачимо, цього року перша трійка рейтингу дещо змінилася. Львів впевнено тримає лідерство, а Рівне та Івано-Франківськ втратили позиції. Їх посунули Київ та Тернопіль. Полтава також покращила результати і піднялася з 13-го на 12-те місце", - наголошується у матеріалі.