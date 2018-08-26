У США бібліотека почала переказувати класичні твори за допомогою Instagram Stories

Нью-Йоркська публічна бібліотека оприлюднює в Instagram Stories перекази класичних літературних творів в анімованих цифрових романах.

За допомогою Insta Novels керівництво бібліотеки хоче залучити молоду аудиторію до книжок або хоча б переказати їй сюжети найбільш культових видань, передає Рубрика.

Першою книгою, яку бібліотека зробила у такому форматі, була «Аліса в країні чудес» Льюіса Керрола. Вона опублікована на її сторінці в Instagram. Щоб читати її, треба просто переглядати історію, як зазвичай. Можна довше залишатися на сторінці, затиснувши зазначену ділянку екрана.

Бібліотека планує адаптувати до такого формату ще декілька книг упродовж наступних місяців. У планах такі твори: друга частина «Аліси у країна див», «Жовті шпалери» Шарлотти Перкінс, «Перевтілення» Франца Кафки.