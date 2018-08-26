У США пішов з життя сенатор Джон Маккейн

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн в суботу, 25 серпня, помер у віці 81 року. Джон Маккейн спочив в оточенні своєї родини, пише BBC.

"Сенатор Джон Сідні Маккейн III помер о 16:28 (23:28 за київським часом) 25 серпня 2018 року", - йдеться в заяві, поширеній апаратом законодавця.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родині Маккейна.

"Мої найглибші співчуття родині сенатора Джона Маккейна. Наші серця і молитви з вами!", - написав він у Twitter.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018

Також співчуття сім'ї висловив Віце-президент США Майк Пенс.

Karen and I send our deepest condolences to Cindy and the entire McCain family on the passing of Senator John McCain. We honor his lifetime of service to this nation in our military and in public life. His family and friends will be in our prayers. God bless John McCain. — Vice President Mike Pence (@VP) August 26, 2018

У липні 2017 року у політика діагностували невиліковну форму раку мозку. 24 серпня стало відомо, що Маккейн вирішив припинити лікування через вік і прогресуючу хворобу.

Джон Маккейн народився в сім'ї потомствених військових. І його батько, і його дід були чотиризірковий адміралами ВМС США. Обидва брали участь у боях Другої світової війни. Батько воював як офіцер-підводник, а дід брав участь у боях на Тихому океані.

Джон не змінив сімейної традиції і вступив до Військово-морськї академію США в Аннаполісі. У 1958 році, закінчивши академію, став офіцером військово-морської авіації.

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Ветеран В'єтнамської війни, він був збитий радянською ракетою над Ханоєм в 1967, пробув у в'єтнамському полоні п'ять з половиною років і був випущений в 1973 році за умовами Паризької угоди.

За проведені у В'єтнамі бойові операції Маккейн нагороджений спеціальним Хрестом, Срібною і Бронзовою зірками, медалями «Легіон Честі» і «Пурпурне серце».

У 1981 році Маккейн пішов у відставку з військової служби, а в 1982 році був обраний до Палати представників Конгресу США від Республіканської партії. У 1986 обраний сенатором від Арізони, переобирався п'ять разів: у 1992, 1998, 2004, 2010 і в 2016. У 2000 намагався виставити свою кандидатуру в президенти США від Республіканської партії, але програв Джорджу Бушу-молодшому на партійних виборах. На виборах 2008 року був кандидатом в президенти США від республіканців (офіційну підтримку Маккейну надав тодішній чинний президент Джордж Буш-молодший), проте програв вибори кандидату від Демократичної партії Бараку Обамі.

Джон Маккейн активно критикував політику чинної влади РФ та підтримував Україну.

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