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Джон Маккейн, американський державний діяч, політик, сенатор-республіканець

У США пішов з життя сенатор Джон Маккейн

26 серпня, 2018 - 09:21
Фото Reuters

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн в суботу, 25 серпня, помер у віці 81 року. Джон Маккейн спочив в оточенні своєї родини, пише BBC.

"Сенатор Джон Сідні Маккейн III помер о 16:28 (23:28 за київським часом) 25 серпня 2018 року", - йдеться в заяві, поширеній апаратом законодавця.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родині Маккейна.

"Мої найглибші співчуття родині сенатора Джона Маккейна. Наші серця і молитви з вами!", - написав він у Twitter.

Також співчуття сім'ї висловив Віце-президент США Майк Пенс.

У липні 2017 року у політика діагностували невиліковну форму раку мозку. 24 серпня стало відомо, що Маккейн вирішив припинити лікування через вік і прогресуючу хворобу.

Джон Маккейн народився в сім'ї потомствених військових. І його батько, і його дід були чотиризірковий адміралами ВМС США. Обидва брали участь у боях Другої світової війни. Батько воював як офіцер-підводник, а дід брав участь у боях на Тихому океані.

Джон не змінив сімейної традиції і вступив до Військово-морськї академію США в Аннаполісі. У 1958 році, закінчивши академію, став офіцером військово-морської авіації.

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Ветеран В'єтнамської війни, він був збитий радянською ракетою над Ханоєм в 1967, пробув у в'єтнамському полоні п'ять з половиною років і був випущений в 1973 році за умовами Паризької угоди.

За проведені у В'єтнамі бойові операції Маккейн нагороджений спеціальним Хрестом, Срібною і Бронзовою зірками, медалями «Легіон Честі» і «Пурпурне серце».

У 1981 році Маккейн пішов у відставку з військової служби, а в 1982 році був обраний до Палати представників Конгресу США від Республіканської партії. У 1986 обраний сенатором від Арізони, переобирався п'ять разів: у 1992, 1998, 2004, 2010 і в 2016. У 2000 намагався виставити свою кандидатуру в президенти США від Республіканської партії, але програв Джорджу Бушу-молодшому на партійних виборах. На виборах 2008 року був кандидатом в президенти США від республіканців (офіційну підтримку Маккейну надав тодішній чинний президент Джордж Буш-молодший), проте програв вибори кандидату від Демократичної партії Бараку Обамі.

Джон Маккейн активно критикував політику чинної влади РФ та підтримував Україну.

Читайте більше про американського політика та друга України в інтерв'ю, яке Маккейн дав «Дню» - «Україна неодмінно повинна бути вільною від домінування Росії»

 

Джерело: День

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