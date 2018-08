У США пішов з життя сенатор Джон Маккейн

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн в суботу, 25 серпня, помер у віці 81 року. Джон Маккейн спочив в оточенні своєї родини, пише BBC.

"Сенатор Джон Сідні Маккейн III помер о 16:28 (23:28 за київським часом) 25 серпня 2018 року", - йдеться в заяві, поширеній апаратом законодавця.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родині Маккейна.

"Мої найглибші співчуття родині сенатора Джона Маккейна. Наші серця і молитви з вами!", - написав він у Twitter.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

Також співчуття сім'ї висловив Віце-президент США Майк Пенс.

Karen and I send our deepest condolences to Cindy and the entire McCain family on the passing of Senator John McCain. We honor his lifetime of service to this nation in our military and in public life. His family and friends will be in our prayers. God bless John McCain.

— Vice President Mike Pence (@VP) August 26, 2018