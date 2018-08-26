Українець виборов "срібло" на першості світу з літнього біатлону

В Нове Мєсто (Чехія) проходить заключний день чемпіонату і юніорської першості світу з літнього біатлону.

В юніорській гонці переслідування на 12,5 км з чотирма вогневими рубежами українець Богдан Цимбал, який стартував після спринту сьомим, завоював "срібло", повідомляє Укрінформ. Переміг росіянин В'ячеслав Малєєв, володарем "бронзи" став чех Вітеслав Горніг. Літній чемпіонат світу-2018 з біатлону завершується жіночою та чоловічою гонками переслідування.