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Українець виборов "срібло" на першості світу з літнього біатлону

26 серпня, 2018 - 18:03
Фото СпортОнлайн.ua

В Нове Мєсто (Чехія) проходить заключний день чемпіонату і юніорської першості світу з літнього біатлону.

В юніорській гонці переслідування на 12,5 км з чотирма вогневими рубежами українець Богдан Цимбал, який стартував після спринту сьомим, завоював "срібло", повідомляє Укрінформ.

Переміг росіянин В'ячеслав Малєєв, володарем "бронзи" став чех Вітеслав Горніг.

Літній чемпіонат світу-2018 з біатлону завершується жіночою та чоловічою гонками переслідування.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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