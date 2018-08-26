Українські дипломати залучатимуть країни ЄС до відновлення Донбасу, - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що українські дипломати займуться залученням країн Європейського союзу та мобілізацією коштів для відновлення зруйнованого Донбасу. Про це він заявив під час робочої поїздки до Авдіївки.

Зокрема, Порошенко зазначив, що до Авдіївки приїхали українські посли. Зазначимо, візит проходить у рамках спеціальної наради керівників дипломатичних установ України за кордоном.

"Сюди, в Авдіївку, приїхали за моїм дорученням українські посли, щоб власними очима побачити, чого потребує сьогодні Донбас. Звичайно, перше і найголовніше - Донбас потребує миру. Українські посли займатимуться мобілізацією коштів для відновлення інфраструктури Донбасу. Будемо робити так, щоб кожна країна ЄС взяла відповідальність за відновлення конкретного населеного пункту", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, президент сьогодні перебуває з робочим візитом в прифронтовій Авдіївці.