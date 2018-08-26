Українські морпіхи змайстрували унікальну автівку (відео)

Українські морські піхотинці побудували для себе унікальний транспортний засіб, що нагадують баггі. Для морських піхотинців у багатьох країнах випускають компактні баггі - транспортний засіб, що володіє малою вагою та високими швидкісними якостями, пише "Телеграф". На жаль в Україні таких машин не випускають. Однак наші бійці не втрачаються і самі роблять для себе колеса.

Свіжий приклад - розробка морських піхотинців, які несуть службу на Маріупольському напрямку, повідомляє "Військове телебачення". Машину, зовні схожу на баггі, вони побудували самі, використовуючи різні компоненти. Один з них - мотоциклетний бензобак, розміщений відразу за головою водія. Саморобний баггі назвали "Умка". Для морпіхів - це паличка-виручалка для доставки БК (боєкомплектів), води та іншого продовольства на позиції.

Незважаючи на те, що "Умка" оснащена лише одним кріслом, вона може вільно перевозити двох, а то й трьох людей. Останні розміщуються з боків від водія, тримаючись за потужний трубчастий каркас. За словами морського піхотинця Олександра, "Умка" низько сидить і має непоганий прохідністю. Це те, що потрібно для "передка" (на військовому сленгу так називають передову)