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Українські посли разом з військовими вилетіли на Донбас

26 серпня, 2018 - 11:40
Фото twitter.com/MelnykAndrij

Українські посли, які прибули до Києва на ХІІІ Нараду керівників закордонних дипломатичних представництв, у неділю, 26 серпня, вилетіли на Донбас. Про це повідомив у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник

"Дещо незвична дипломатична місія: разом з нашими військовими посли вилітають на лінію фронту", - написав Мельник.

У Міністерстві закордонних справ 26-28 серпня проходить ХІІІ Нарада керівників закордонних дипломатичних представництв України. У ній очікується участь президента України Петра Порошенка. На початку серпня глава держави повідомив, що в рамках наради буде скоординовано дії з відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави та визначено ключові пріоритети за всім комплексом наших зовнішніх відносин.

 

Джерело: День

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