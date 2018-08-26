Українські посли разом з військовими вилетіли на Донбас

Українські посли, які прибули до Києва на ХІІІ Нараду керівників закордонних дипломатичних представництв, у неділю, 26 серпня, вилетіли на Донбас. Про це повідомив у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник

"Дещо незвична дипломатична місія: разом з нашими військовими посли вилітають на лінію фронту", - написав Мельник.

Дещо незвична дипломатична місія: разом з нашими військовими посли вилітають на лінію фронту pic.twitter.com/1LqQm4Hold — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 26, 2018

У Міністерстві закордонних справ 26-28 серпня проходить ХІІІ Нарада керівників закордонних дипломатичних представництв України. У ній очікується участь президента України Петра Порошенка. На початку серпня глава держави повідомив, що в рамках наради буде скоординовано дії з відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави та визначено ключові пріоритети за всім комплексом наших зовнішніх відносин.