Ув'язнена іранська правозахисниця Насрін Сотудех розпочала голодування

55-річна іранська правозахисниця Насрін Сотудех у суботу повідомила про початок голодування. Причиною протесту став тиск влади на родичів і друзів, а також недавній арешт відомого громадського активіста. Про це написав її чоловік Реза Хандан у Facebook, повідомляє The Guardian, передає "Новое время".

"Оскільки усі мої звернення до влади виявилися марними, у мене немає іншого вибору, крім почати голодування на знак протесту проти судових арештів і тиску на мою сім'ю, родичів і друзів", - написала Сотудех.

Правозахисниця також висловила надію на відновлення закону і справедливості в Ірані.

Сотудех відбула близько половини шестирічного тюремного ув'язнення згідно з вироком 2010 року за поширення пропаганди і антиурядову діяльність - звинувачення, які вона заперечувала.

Міжнародні правозахисні групи і уряд США засудили арешт адвоката. Її звільнили у вересні 201-го напередодні візиту в ООН президента Ірану Хасана Рухані.

Цьогоріч Сотудех захищала права кількох жінок, затриманих за публічний протест проти примусового носіння хіджабу. Правозахисницю знову заарештували в червні за звинуваченням у діяльності проти національної безпеки.

2012-го Сотудех влаштувала 50-денне голодування на знак протесту проти заборони на виїзд її доньки з країни.