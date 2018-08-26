В аеропорту Анталії "застрягли" українські туристи

З турецької Анталії вже 6 годин не можуть вилетіти українські туристи.

Про це повідомив політолог та громадський діяч Віктор Таран на своїй сторінці у Facebook.

“Разом із пасажирами рейсу 2162 ANDA сидимо в аеропорту Анталії, хоча давно вже мали звідси вилетіти. Що буде далі невідомо – представники компанії @JoinUp зникли з горизонту три години тому. З тих пір жодної інформації. Сидимо, чекаємо, чим завершиться подорож додому”, – написав Таран.

На сайті самої компанії повідомляється, що рейс мав вилетіти сьогодні о 12:00 і прибути до Києва о 14:30. Вказується також статус цього рейсу — «очікується о 19:25».