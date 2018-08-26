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В Ірані стався потужний землетрус: 2 людини загинули, ще 241 постраждала

26 серпня, 2018 - 10:50
Фото Reuters

Поблизу іранського міста Керманшах в результаті землетрусу магнітудою 5,9 загинули двоє людей, ще 241 постраждали. Про це пише Reuters із посиланням на іранське інформаційне агентство Tasnim.

"Внаслідок землетрусу магнітудою 5,9, який стався поблизу іранського міста Керманшах, загинули двоє людей. Ще 241 особа постраждала", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Tasnim, більшість постраждалих з міста Тазехабад, що на півночі від Керманшаха.

Повідомляється також про повторні поштовхи.

За даними державного телебачення Іраку, поштовхи відчувалися і у Багдаді.

Минулого листопада в провінції Керманшах стався землетрус магнітудою 7,3. Тоді загинули щонайменше 530 людей, ще тисячі постраждали.

Як повідомлялося, 24 серпня землетрус магнітудою 7,1 стався в Перу, за 250 км від міста Пуерто-Мальдонадо. 

Джерело: День

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