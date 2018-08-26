В Італії почали розслідування проти голови МВС через мігрантів

Проти голови Міністерства внутрішніх справ Італії розпочали розслідування через мігрантів, яких уряд відмовлявся впускати в країну понад тиждень. Про це повідомляє Reuters, передає "РБК-Україна".

За даними видавництва, прокурори Сицилії звинувачують Сальвіні в зловживанні владою та незаконному утримуванню мігрантів.

Зазначається, що розслідування було розпочате через ситуацію довкола судна італійської берегової охорони Diciotti, на борту якого перебувало майже 180 мігрантів. Італійський уряд дозволив судну зайти в сицилійський порт Катанії, але не дозволив мігрантам зійти на берег, доки Євросоюз не допоможе в їх розселенню.

Крім того, Сальвіні повідомив, що Албанія погодилася прийняти 20 мігрантів, ще від 20 до 25 мігрантів прийме Ірландія, а решту безкоштовно прихистить католицька церква Італії.

Відзначається, що сам міністр МВС Італії критично відреагував на розпочате розслідування. Крім того, він заявив, що ганебно розслідувати дії міністрі який "захищає права італійців".

Раніше повідомлялося, що частині мігрантів, які перебувають на судні італійської берегової охорони Diciotti дозволили зійти на берег.

Крім того, раніше повідомлялося, що Італія може відмовитися від внесків в Європейський союз, якщо Брюссель не допоможе вирішити ситуацію навколо корабля італійської берегової охорони Diciotti. Зазначимо, що мова йде про судно Diciotti, яке на минулому тижні врятувало півтори сотні мігрантів. Після цього корабель спробував доставити їх на Мальту, однак мальтійська влада відмовилися приймати мігрантів.