В Україні вшанували пам'ять Джона Маккейна

Президент України Петро Порошенко разом із дипломатами та військовими під час робочого візиту на Донеччину вшанували пам’ять американського сенатора Джона Маккейна.

Про це повідомляється у Адміністрації президента.

"Є ще одна велика особистість, яка була тут разом зі мною напередодні Нового року 31 грудня. Її ім’я – Джон Маккейн. Великий державний діяч і великий друг України", – згадав президент спільну поїздку до українських морських піхотинців в Широкино.

"Коли я йому запропонував поїхати разом зі мною і привітати українських морпіхів в Широкино, він переніс свій візит до Грузії і сказав, що його місце тут, в Україні", – заявив Порошенко.

Він нагадав, як тоді за 10 км, коли вони разом з сенатором під’їжджали до Широкино, Служба безпеки Президента повідомила, що позиції українських морпіхів були обстріляні.

"Я сказав Джону – ти американський сенатор, тобі не обов’язково там бути. Я як президент маю бути зі своїми воїнами. І це перший раз, коли Джон образився на мене, навіть за те, що я подумав йому це запропонувати", – згадав президент.

"Він казав: Росія заплатить свою велику ціну за цю абсолютно безвідповідальну авантюру. І він все своє життя після цього присвячував тому, щоб захистити Україну і українців", – додав Порошенко.

Зазначається, що президент доручив послу України в США організувати взаємодію з американською стороною для вшанування пам’яті Джона Маккейна. Присутні вшанували пам’ять сенатора хвилиною мовчання.

Нагадаємо, що пам’ять про Джона Маккейна назавжди залишиться в наших серцях.