За добу бойовики 33 рази обстріляли позиції ЗСУ

Упродовж минулої доби, 25 серпня, противник 33 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 7 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це повідомляє штаб ООС.

"Російські окупанти вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Противник здійснював обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Зайцеве, Південне, Шуми, Залізне, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на Світлодарському – біля Луганського, на Горлівському напрямку – в районах населених пунктів Зайцеве та Південне, і на Донецькому напрямку – поблизу Авдіївки противник застосовував міномети. Військовослужбовці Об’єднаних сил відбили атаку ворога та залишились на займаних позиціях.

Упродовж минулої доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил допущено не було.

Ніч пройшла без обстрілів наших позицій з боку противника.

"За даними розвідки, за минулу добу одного окупанта знищено, ще три отримали поранення", - додали у штабі ООС.