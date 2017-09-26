6 радників Трампа використовували особисту пошту у Білому домі, - ЗМІ

Шість найближчих радників президента Сполучених Штатів Дональда Трампа іноді використовували особисту електронну пошту з метою обговорення питань, пов'язаних з роботою у Білому домі.

Про це пише газета The New York Times з посиланням на чиновників.

Згідно з інформацією видання, особистою поштою іноді користувалися колишній глава апарату Білого дому Райнс Прібус і екс-стратегічний радник Трампа Стівен Бэннон.

Крім того, як заявили джерела, радник Стівен Міллер і директор Національної економічної ради США Гері Кон відправили або отримали принаймні кілька листів з допомогою особистої електронної пошти.

Посадові особи повинні використовувати державні електронні пошти під час виконання офіційних обов'язків, щоб їхнє листування було доступним для тих, хто здійснює нагляд.

Утім, чиновникам Білого дому не заборонено використовувати особисті облікові записи електронної пошти, якщо вони передають пов'язані з роботою повідомлення на свої робочі облікові записи, щоб їх можна було зберегти.

Видання нагадує, що під час президентської кампанії Дональд Трамп неодноразово критикував Хілларі Клінтон за використання приватної пошти на посаді державного секретаря США, зробивши її центральним елементом своєї критики.