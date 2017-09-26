Американські лікарі безкоштовно прооперують у Львові понад 50 дітей з опіками

До 30 вересня хірурги та анестезіологи Міжнародної виїзної клініки Shriners Hospitals for Children спільно з українськими лікарями консультуватимуть та оперуватимуть дітей зі всієї України. Йдеться про соціальний проект «Лікарі об’єднуються заради допомоги дітям» під керівництвом Геннадія Фузайлова, котрий уже усьоме зібрав фахівців найвищої кваліфікації, які допомагають маленьким пацієнтам позбутися наслідків опікових травм різного ступеня важкості.

Бажання допомогти українським діткам об’єднало дев’ятьох спеціалістів із провідних клінік та університетів США, а також лікарів Львівщини, і це – фахівці клініки Medicover, опікового центру 8-ої лікарні, міської дитячої клінічної лікарні та «ОХМАТДИТу». Доєдналися до доброчинців й волонтери – студенти старших курсів Львівського медичного університету.

«Перший наш візит на Львівщину відбувся 2010 року, і щороку проект стає масштабнішим, – говорить директор виїзної клініки Геннадій Фузайлов. – Цього року прооперуємо й кількох дорослих хворих, вперше в Україні застосовуючи лазерну установку UltraPulse CO2 (Lumenis)». Лікар розповідає, що усі операції – безкоштовні, а проект «Лікарі об’єднуються заради допомоги дітям» відбувається завдяки підтримці Medicover, Союзу українців в Америці, а також фундації Children's Burn Foundation.

Підготовку до реалізації проекту розпочали ще в січні. Зокрема, оглядали пацієнтів, аби сформувати групи на операційні втручання. Консультації проводили в тім числі й у скайп-режимі.

Загалом у проекті беруть участь 190 дітей, більшість із яких уже проходила лікування за цією програмою. Є й нові пацієнти. Цього року буде прооперовано 52 дитини з усіх регіонів України.

«Опіки, а особливо – важкі, залишаються на тілі на все життя, – зазначає керівник міського управління охорони здоров'я Володимир Зуб. – Їх неможливо разово позбутися, як, припустимо, ангіни чи бронхіту. Для цілковитого одужання потрібні кілька чи навіть декілька хірургічних втручань. Бо дитина росте, а рубець після опіків – ні. Отже, діти з такими травмами потребують допомоги і лікування, котрі можуть тривати роками».

У межах проекту заплановано й проведення лекційного дня – хірурги, анестезіологи, фахівці з інтенсивної терапії, дитячої та пластичної хірургії, лікарі-інтерни, студенти-волонтери та медсестри слухатимуть лекції, присвячені досвіду американських колег щодо допомоги при опікових травмах.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів