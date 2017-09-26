Білий дім: США не оголошували війну КНДР

США не оголошували війну Пхеньяну. Таку заяву зробила прес-секретар Білого дому Сара Хакабі Сандерс, передає Associated Press.

Крім того, Сандерс назвала заяву КНДР "абсурдною" і закликала керівництво цієї країни припинити провокації.

Також представник адміністрації президента США уточнила, що Америка не зайнята пошуком варіантів того, як повалити уряд Північної Кореї.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп написав у своєму Twitter, що якщо глава МЗС Північної Кореї Лі Ен Хо, виступаючи з погрозами в Генеральній Асамблеї ООН, висловлював позицію керівництва країни, то КНДР більше не буде існувати. Це дозволило Лі Ен Хо заявити, що президент США Дональд Трамп фактично оголосив війну КНДР. А після того, як в суботу, 23 вересня, американські бомбардувальники B-1B Lancer, супроводжувані винищувачами F-15C раніше пролетіли поблизу КНДР, в північнокорейському Мзс заявили, що США фактично першими "оголосили війну їхній країні".