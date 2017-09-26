Болгарська аквалангістка загинула під час спроби встановити рекорд Гіннеса

24 вересня у Греції під час спроби встановити рекорд Гіннеса на найглибше підводне занурення загинула болгарська аквалангістка Теодора Балабанова. Про це повідомляє offnews.bg.

45-річна спортсменка та її чоловік Михайло спробували опуститися на глибину 231 метр, тоді як раніше у відкритій воді ніхто з жінок не опускався нижче 211 метрів.

Як повідомляється, у процесі занурення жінка відчула себе погано і втратила відомість. На поверхню її підняли вже мертвою.

Чоловік зумів спливти і був доставлений в лікарню з симптомами кесонної хвороби.

Як зазначають, Теодора і Михайло Балабанови керували власною школою дайвінгу в Греції.

Нагадаємо, Національний антидопінговий центр України приєднався до заклику антидопінгових агентств 17 країн відсторонити Росію від участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року.