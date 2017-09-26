Для черкаської лікарні придбали сучасний комп’ютерний томограф

Черкаська третя міська лікарня швидкої медичної допомоги відтепер безкоштовно надаватиме пацієнтам послуги діагностики на новому комп’ютерному томографі. Новий кабінет комп’ютерної томографії сьогодні урочисто відкрили керівництво міста і лікарі.

Новий томограф вже функціонує, може безперешкодно приймати до 90 пацієнтів щодоби. Вартість обстеження, утримання кабінету, затрати на енергоносії відшкодовуватимуть з міського бюджету.

За словами керівника Департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради Олега Стадника, вартість такого обстеження у приватних клініках нині сягає від 700 до 1700 гривень, якщо хочуть зробити повне обстеження, тобто всіх сегментів хребта, то це обійдеться у 3000 гривень. «Тут же міська лікарня невідкладних станів, немає часу стояти в чергах і чекати, а одразу безкоштовно робиться обстеження. Це 16-тизрізовий КТ, який дозволяє проводити дослідження з високою якістю зображення всіх органів і систем людини», – зауважив Олег Стадник.

Наприкінці минулого року у лікарню також придбали цифровий рентгенапарат, втім, як зауважив головний лікар, заклад ще потребує оновлення. «Нині світ змінився, лікарня також має відповідати сучасним потребам: як ремонтами, так і обладнанням. Потребує й оновлення вентиляційної системи, газопостачання тощо. Втім такий томограф сьогодні необхідний лікарні, дозволить робити якіснішу діагностику», – зазначив Олександр Федорук.

Відтепер це найпотужніший томограф у Черкаській області. Спіральний комп’ютерний томограф ANANOM-16 спільного виробництва США та Китаю вартістю 10 млн 754 тис грн установлений київським підприємством. Про це йшлося під час урочистого відкриття.

Інна МОЛЧАНОВА, Черкаси, фото авторки