Доповідь ООН є першим кроком до імплементації резолюцій про територіальну цілісність України, - МЗС

Тематична доповідь Управління Верховного Комісара ООН з прав людини "Ситуація з правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" є першим кроком до імплементації положень Резолюцій Генеральної асамблеї, які підтверджують територіальну цілісність України.

Про це йдеться у коментарі Міністерства зовнішніх справ України щодо публікації доповіді.

"Доповідь є першим кроком на шляху до системної імплементації положень Резолюції ГА ООН 71/205, яка разом з Резолюцією ГА ООН 68/262 є засадничими документами, що підтверджують територіальну цілісність України, засуджують тимчасову окупацію Росією частини території України – АР Крим та м.Севастополь – та не визнають анексію півострова", - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

МЗС привітало опубліковано 25 вересня доповідь, назвавши її "результатом копіткої роботи зі встановлення фактів системних порушень прав людини Російською Федерацією в незаконно окупованому Криму".

"Масштаб міжнародно-протиправних діянь та правопорушень, що вчиняються російською окупаційною владою в Криму засвідчують зухвале ігнорування Росією своїх міжнародно-правових зобов’язань, які випливають з Гаазьких та Женевських конвенцій. Окрім відверто кримінальних злочинів, що вчиняються окупаційною владою в Криму проти кримських татар, українців та всіх, хто продовжує сміливо виступати проти російської окупації, наводяться конкретні випадки незаконних затримань, примусових зникнень та викрадень, позасудових страт та інших порушень основоположних свобод та прав людини", - заявили в МЗС.

У міністерстві наголосили, що лише за умови виконання резолюцій та консолідації міжнародного тиску на Росію можна досягти часткового покращення ситуації з правами людини.

"Забезпечення постійного прямого міжнародного моніторингу ситуації існуючими конвенційними та інституційними органами ООН та інших міжнародних організацій, які, серед іншого, матимуть функцію контролюючого механізму за дотриманням Росією своїх обов’язків як окупаційної влади згідно з міжнародним гуманітарним правом, залишається одним з першочергових завдань міжнародної демократичної спільноти", - запевняють у департаменті.