Екс-голові "Старокиївського банку" повідомили про підозру у привласненні 82 млн гривень

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому очільнику правління ПАТ "Старокиївський банк" за фактами привласнення коштів банківської установи в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-центр столичної прокуратури.

Під час досудового розслідування з'ясувалося, що протягом 2007-2013 років екс-голова правління банку був у змові з іншими службовцями фінустанови.

Використовуючи своє службове становище, він незаконно привласнив кошти банку на суму майже 82 млн гривень шляхом видачі кредитів підставним та підконтрольним особам.

Дії екс-посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

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