Гриневич розчарована наміром Угорщини блокувати євроінтеграцію України

Міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич розчарована наміром уряду Угорщини блокувати всі подальші рішення Європейського Союзу, спрямовані на зближення з Україною в зв'язку з підписанням президентом Петром Порошенком закону "Про освіту".

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Інтерфакс-Україна.

"Мене це надзвичайно розчаровує, тому що дивно, що наші угорські партнери не можуть бути зацікавлені, щоб українські громадяни, зокрема угорського походження, також мали європейські перспективи", - сказала Гриневич.

Міністерка наголосив, що Україна не має наміру закривати школи з мовою викладання національних меншин, а лише хоче розширити викладання українською мовою в цих школах.

"Ми цим законом (і ми можемо це довести) не порушуємо наші міжнародні зобов'язання", - сказала вона.

Глава Міносвіти наголосила, що наразі відбувається порушення прав нацменшин, коли вони, отримуючи шкільну освіту в Україні, не знають державної мови, що не дає їм можливості вступати до вищих навчальних закладів, влаштовуватися на державну службу.

"Ми проводитимемо консультації з нашими партнерами, будемо їм доводити, як буде реалізовуватися закон, показувати навчальні плани, з якими ми хочемо йти в ці школи", - сказала Гриневич.

Вона повідомила, що 27 вересня має намір зустрітися з міністром освіти Румунії, а 19 жовтня - з міністром людських ресурсів Угорщини.

"Замість таких ультиматумів ми були б дуже вдячні за відкритість керівництва Угорщини почути нас, наші аргументи, ті плани, які ми хотіли б реалізувати для маленьких українців зі шкіл з мовами національних меншин", - додала Гриневич.

Угорщина заявила, що блокуватиме будь-які ініціативи в ЄС щодо зближення з Україною.