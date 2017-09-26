Кабмін працює над здешевленням іпотеки для українців, - Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запевняє, що уряд працює над здешевленням кредитів для громадян, у тому числі й іпотечних.

Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу.

"Ми працюємо над підвищенням рівня життя українців, над тим, щоб їхні доходи зросли, і над доступністю кредитів. Українці повинні мати доступ до дешевих кредитних ресурсів, в тому числі, іпотечного кредитування", - сказав глава уряду.

За його словами, саме доступність іпотечних кредитів та зростання доходів громадян сприятимуть вирішенню житлових проблем українців.