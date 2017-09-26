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Іван Франко, український письменник, поет

Канада допоможе Україні з будівництвом патронного заводу

26 вересня, 2017 - 19:31
Фото Павла ПАЛАМАРЧУКА

Міноборони Канади допомагатиме українській оборонній галузі зі спорудженням нового українського заводу з виробництва боєприпасів.

Про це міністр оборони Степана Полторак розповів під час спільного брифінгу у Києві зі своїм канадським колегою  Харджитом Сейджжаном, передає Еспресо.TV.

Також розглядалося питання про включення Канади до країн-імпортерів української зброї.

"Тут робота просувається дуже плідно і є дуже добрі перспективи", - зазначив міністр.

Окрім того, сторони обговорили питання, пов'язані з розміщенням миротворців ООН у зоні бойових дій на Донбасі.

Нагадаємо, що Канада серйозно ставиться до будь-яких загроз для суверенітету з боку РФ.

Джерело: Еспресо
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