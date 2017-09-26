Канада поки не визначилась з позицією щодо миротворців на Донбасі

Канада поінформована про пропозицію України стосовно розміщення миротворців ООН на Донбасі, але поки не ухвалила остаточного рішення.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів міністр оборони Канади Харджит Саджан.

"Ідея миротворчої місії на Донбасі виникла лише нещодавно, і нам ще потрібно обговорити її, адже до нових пропозицій ми завжди підходимо продумано", - сказав Саджан.

Він збирається порушити це питання під час перемовин із українським колегою. Сьогодні відбудеться зустріч Саджана з міністром оборони України Степаном Полтораком.

"Я з нетерпінням очікую на нашу розмову на цю тему з міністром оборони України", - зазначив Саджан.

Після зустрічі із президентом України Петром Порошенком у Торонто прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що "в українській ситуації точно є великий потенціал для миротворців".

Міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд теж висловила повну підтримку ініціативи президента України щодо розміщення миротворчої операції ООН на окупованій території Донбасу.