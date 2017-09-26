Канада серйозно ставиться до будь-яких загроз для суверенітету з боку РФ, - міністр оборони

Канада дуже серйозно ставиться до будь-яких загроз для власного суверенітету з боку Росії і вживає заходів для захисту своїх союзників. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів міністр оборони Канади Харджит Саджан.

«Наш уряд сприймає російську агресію дуже серйозно і відповідально ставиться до суверенітету над північними територіями. Через це ми не лише продовжили нашу місію в Україні на два роки, а й робимо багато іншого, наприклад очолили багатонаціональний батальйон в Латвії», - сказав Саджан.

За його словами, батальйон військ НАТО у повному бойовому спорядженні в Латвії «є показовим для Росії». «Ми також збільшили свою взаємодію із Альянсом, долучившись до авіапатрулювання над Румунією. Окрім цього, біля узбережжя Західної Європи перебуває наш бойовий фрегат», - наголосив глава оборонного відомства Канади.

«Канада хоче бути відповідальним партнером у світі й зменшити агресивність Росії. Хтось сказав, що Канада - це найбільш українська держава після самої України. Для нас це так і є», - зазначив Саджан.

Він додав, що канадці також хочуть грати позитивну роль на світовій арені. «Ми - народ, який усвідомлює свою відповідальність та роль на світовій арені. Тому ми зайняли дуже рішучу та відповідальну позицію у підтримці України», - зазначив глава оборонного відомства Канади.

Як повідомлялося, під час саміту НАТО у 2016 році Канада погодилася надіслати свої війська разом із технікою до Латвії та очолити багатонаціональний батальйон, який перебуватиме у Прибалтиці з метою стримування можливої російської агресії. По батальйону виділили також США, Німеччина та Велика Британія, які вже розгорнули свої війська в інших прикордонних із Росією державах-членах Північноатлантичного альянсу.

Також на початку березня уряд Канади оголосив про своє рішення на два роки, до 31 березня 2019 року, продовжити військову тренувальну місію UNIFIER в Україні. У рамках цієї операції близько 200 канадських військових інструкторів із позаминулого року проводять заняття з українськими військовослужбовцями. За цей час канадці провели 130 навчальних курсів, до яких долучилися більше 5580 українських військових.