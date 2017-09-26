Канадські інструктори підготували 6 тисяч українських військових

Міністр національної оборони Канади Харджит Сінгх Сейджжан заявляє, що канадські інструктори в рамках операції "Об’єднувач" підготували 6 тис. українських солдатів

Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром оборони Степаном Полтораком, передає УНІАН.

"У березні мені було приємно оголосити продовження термінів нашої операції "Об’єднувач" (Operation Unifier), цієї місії канадських Збройних сил на заході України, яка підготувала близько 6 тисяч українських солдатів", - заявив Сейджжан.

Він нагадав, що мандат канадської місії було розширено до березня 2019 року. До того ж, за його словами, ця операція допомагає канадським і українським військовим обмінюватися військовим досвідом.

Сейджжан додав, що канадські радники надають поради Міністерству оборони щодо проведення стратегічних реформ в оборонній сфері.

Нагадаємо, що Канада серйозно ставиться до будь-яких загроз для суверенітету з боку РФ.