Країни ЄС провалили план переселення біженців, - Amnesty International

Європейські країни повністю провалили виконання своїх зобов’язань щодо переселення шукачів притулку з Греції та Італії, не прийнявши необхідну кількість біженців.

Про це заявила Івернія Макгован, директорка представництва Amnesty International в органах Євросоюзу.

Сьогодні закінчився дворічний період, протягом якого шукачі притулку мають право брати участь у програмі з переселення.

"Через два роки після затвердження схеми переселення біженців та шукачів притулку більшість держав ЄС повністю провалили її виконання, відмовилися від своїх зобов’язань і кинули напризволяще тисячі людей, що зараз перебувають у Італії та Греції", - заявила вона.

Макгован пригрозила країнам ЄС Європейським судом з прав людини та санкціями у разі невиконання рішення.

Головні порушники – Польща та Угорщина, що не прийняли жодного шукача притулку з Італії та Греції, зазначають правозахисники.

Словаччина, яка безуспішно намагалася оскаржити прийняту схему переселення в Європейському суді, прийняла 16 з 902 прохачів притулку, визначених як її частку, а Чехія – тільки 12 з 2691 осіб.

Іспанія виконала лише 13,7% своєї квоти, Бельгія – 25,6%. Нідерланди виконали 39,6% призначеної їм квоти, Португалія – ​​49,1%. Мальта виявилася єдиною державою Євросоюзу, яка повністю виконала свою квоту.

Фінляндія прийняла 1 951 прохачів притулку (або 94% призначеної їй квоти), Ірландія - 459 прохачів притулку, або 76,5% від призначеної квоти.

Норвегія та Ліхтенштейн добровільно взяли участь в схемі переселення; обидві країни виконали свої зобов’язання, розмістивши, відповідно, 1500 і 10 осіб.

"Amnesty International закликає європейські країни активізувати свої зусилля з виконання призначених їм квот на переселення, а також прийняти біженців з Греції та Італії іншими способами, зокрема, надавши їм робочі візи і використовуючи прискорені процедури возз’єднання сімей", - йдеться у заяві.

Переселення було одним з небагатьох законних способів, доступних для більшості людей, щоб безпечно перебратися до якоїсь із європейських країн. Чимало шукачів притулку були незаконно виключені зі схеми переселення. Багато з них лишаються у пастці на островах.

Раніше голова Європейського парламенту Антоніо Таяні розкритикував країни Східної і Центральної Європи ("Східний блок") за те, що вони не виявляють солідарності в питанні прийому біженців.