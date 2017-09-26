Кременецький "Книжний гостинець" запрошує на ток-шоу без телевізора

Сьогодні, 26-го вересня на Тернопільщині розпочався ІІ-ий Західноукраїнський форум творців та шанувальників краєзнавчої і туристичної книги «Книжний гостинець», приурочений Всесвітньому дню туризму й Всеукраїнському дню бібліотек. Основні події зосереджені в Кременці, проте цього року захід розширив формат. До нього долучилися ще одне місто Тернопільської області – Шумськ і Острог Рівненської. Як повідомив ініціатор проведення форуму – письменник, краєзнавець, член Національної спілки письменників України Сергій Синюк, протягом двох днів будуть представлені кращі українські книги від провідних видавництв, передбачені зустрічі з авторами – Антоном Санченком, Петром Кралюком, Іриною Мацко, Ольгою Деркачовою, Дарою Корній, Іваном Корсаком, Миколою Мартинюком, Сергієм Синюком. Новинка форуму – ток-шоу без телевізора «Книжний експрес». Їх організують в центральній бібліотеці Шумської ЦБС і в Національному університеті «Острозька академія». У Кременці літературні події відбуватимуться на базі центральної бібліотеки ім. Ю. Словацького, в навчальних закладах міста. Зокрема, сьогодні о 17-ій годині в книгозбірні презентують перший номер альманаху книжників і книголюбів Волинського Тернопілля «Книжний гостинець». Перед тим відбудеться майстер-клас з креативної казки тернопільської письменниці Ірини Мацко. 27-го вересня в Кременці буде літературний марафон і карнавал книжкових героїв.

Лариса ОСАДЧУК, Тернопіль