Китай заблокував WhatsApp

Влада Китаю заблокувала додаток для обміну повідомленнями WhatsApp, повідомляє The New York Times.

Китайські користувачі зіткнулися з серйозними проблемами у роботі програми ще в неділю, 24 вересня.

Видання зазначає, що заборона мессенджера компанії Facebook - невдача для соціального медіа-гіганта, керівник якої Марк Цукерберг намагається знову ввійти на китайський ринок. WhatsApp був останнім з продуктів Facebook, який все ще був доступний у КНР.

У середині липня китайські цензори почали блокувати відеочат, а також надсилання світлин та інших файлів за допомогою WhatsApp. Більшість текстових повідомлень у додатку продовжували доходити до адресатів. Обмеження на відео, аудіо чати та обмін файлами були тимчасово скасовані через кілька тижнів.

Тепер через WhatsApp у Китаї неможливо навіть передавати текстові повідомлення, повідомив Надім Кобісі, прикладний криптограф Symbolic Software. Блокування текстових повідомлень WhatsApp показує, що цензори, можливо, розробили спеціальне програмне забезпечення для перешкоджанню таких повідомлень.

Він додав, що автоматичні монітори почали виявляти збої в WhatsApp у Китаї в середу.

Локман Цуі, спеціаліст з інтернет-комунікації в китайському університеті Гонконгу, сказав, що WhatsApp відчував серйозні збої, починаючи з неділі. За його словами, деякі користувачі WhatsApp все ще зможуть скористатися додатком.

Facebook відмовився коментувати заборону.

Блокування WhatsApp відбувається напередодні з'їзду Комуністичної партії, який розпочинається 18 жовтня. Він відбувається раз на п'ять років. Конгрес вибирає лідерів партії. Очікується, що зустріч наступного місяця знову підтвердить майже абсолютний контроль влади президентом Сі Цзіньпіном.