Минулої доби бойовики 13 разів обстріляли позиції сил АТО, - штаб

За минулу добу незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир’я. У відповідь військовослужбовці сил АТО 11 разів відкривали вогонь. Втрат серед наших захисників немає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка й надалі залишалась напруженою, проте контрольованою українською армією. Після 18 години проросійські бойовики активізували обстріли наших позицій на Приморському і Донецькому напрямках.

Так, ввечері ворог застосовував великокаліберний кулемет на підступах до Авдіївки та Майорська. А під гранатометний вогонь противника потрапили наші опорні пункти біля Жованки та шахти Бутівка.

У свою чергу, на Приморському напрямку загарбники з великокаліберних кулеметів били по захисниках Водяного і Талаківки. А близько 21 години найманці випустили 5 мін калібру 82 міліметри поблизу Лебединського.

Також ввечері, вкотре цинічно демонструючи зневагу як до мирних домовленостей, так і до цивільного населення регіону, бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 міліметри будинки мешканців Мар’їнки. На щастя, постраждалих серед місцевих немає.