МЗС попереджає українців про активізацію вулкану на острові Балі

Міністерство закордонних справ України попереджає громадян про сейсмічну активність на острові Балі (Індонезія) та активізацію вулкану Агунг, передає прес-служба МЗС.

"У зв’язку з активізацією вулкану Агунг (район Карангасем, провінція Балі, Індонезія), МЗС рекомендує громадянам України, які перебувають або планують відвідати східну частину острова Балі, де спостерігається сейсмічна та вулканічна загроза, утримуватися від наближення до вказаного об’єкту на відстань менше ніж 12 км, виявляти підвищену увагу та обережність під час перебування в цьому районі, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів та місцевих служб щодо розвитку ситуації, у тому числі – стосовно її впливу на розклад руху авіаційного транспорту, що може зазнавати змін", - попереджає МЗС.

У зв'язку з можливим виверженням вулкана Агунг на острові Балі 23 вересня влада оголосила масштабну евакуацію, а свої будинки покинули понад 10 тисячі людей.