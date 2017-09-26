МЗС вимагає від РФ гарантувати безпеку спостерігачам ОБСЄ в ОРДЛО

Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації гарантувати повну безпеку персоналу СММ ОБСЄ на тимчасово окупованій території ОРДЛО, а також надати Місії повний і безперешкодний доступ до усіх районів, включно з усією неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону.

Про це йдеться у заяві міністерства щодо позбавлення охорони об’єктів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території Донбасу.

МЗС висловило стурбованість інформацією про зняття 24 вересня Російською Федерацією та бойовиками незаконних збройних формувань охорони з об’єктів Спеціальної моніторингової місії.

"Після відомих проблем із забезпеченням безпеки Донецького офісу СММ ОБСЄ, позбавлення передової патрульної бази СММ ОБСЄ у м. Горлівка фізичної охорони і захисту розглядаємо не інакше, як продовження свідомої практики залякування спостерігачів Місії. Поза сумнівом, ці цілеспрямовані кроки покликані, серед іншого, створити додаткові штучні аргументи на користь запропонованої Росією і не підтриманої Україною та її міжнародними партнерами ініціативи щодо розміщення миротворчих сил ООН виключно з метою захисту персоналу СММ ОБСЄ уздовж лінії розмежування", - йдеться у заяві..

МЗС зазначає, що гарантування безпеки спостерігачів СММ ОБСЄ залишається одним з ключових зобов’язань у контексті імплементації Мінських домовленостей, підпис під якими поставила також і Російська Федерація як сторона конфлікту.