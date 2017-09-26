На Рівненщині працюватимуть експерти з туризму з усієї України

На Рівненщині експерти з усієї України обговорюватимуть розвиток активного, екологічного та мисливського туризму. Для них також представлять унікальні проекти, які втілюють в області. Це відбуватиметься у рамках засідання Ради туристичних міст і регіонів, яке на Рівненщині відбуватиметься вперше.

«Наша область в останні роки активно розвиває туризм. Адже втілюємо чимало цікавих проектів, у тому числі й інвестиційних. Так, одним із найпопулярніших серед іноземних туристів об’єктів є «Тунель кохання». Цьогоріч проект із його облаштування переміг на конкурсі Державного фонду регіонального розвитку. На його втілення спрямували 700 тисяч гривень. Крім того, приватний інвестор будуватиме біля «Тунелю кохання» готельний комплекс. У той же час ми працюємо над масштабним проектом «Медове коло». До його розробки залучали і фахівців з-за кордону. Проект об’єднає велику територію і чимало туристичних маршрутів. Їх можна буде і пройти пішки, і пропливти на човні, і проїхати на велосипеді. Чи не вперше в Україні до цього проекту пишеться стратегія розвитку. Взагалі ж маємо щодо «Медового кола» глобальні плани - увійти в міжнародну мережу «Greenways» («Зелених шляхів»), - пояснює заступник начальника управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації Ярослава Гаврилова. – Під час засідання Ради туристичних міст і регіонів обговорюватимемо активний, екологічний та мисливський туризм, який донедавна вважався відпочинком для обраних. Тепер же його готові розвивати справді як галузь туризму для всіх охочих. Тим часом Рівненщина має напрацювання в усіх цих напрямках».

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне